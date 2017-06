Haigerloch. In der Nacht zum Freitag hat laut Polizei ein Unbekannter eine Tür an der Südseite der Haigerlocher Schule aufgehebelt und danach im Gebäude nach Beute gesucht. Der Unbekannte drang vermutlich im Zeitraum nach 17 Uhr am Donnerstag und vor 7 Uhr am Freitag in die Schule ein und öffnete im ersten Obergeschoss gewaltsam die Tür zum Sekretariat. Er durchsuchte Sekretariat, Rektorat und Konrektorat nach Diebesgut, nahm aber nach den ersten Feststellungen nichts mit. Der Täter hinterließ jedoch laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.