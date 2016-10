Haigerloch Einbahnstraßenregelung – na und?

Haigerloch. Die Stadt hat in der jüngsten Vergangenheit an mehreren neuralgischen Punkten ihre Messgeräte in­stalliert. Bürgermeister Heinrich Götz präsentierte in der Sitzung des Städtischen Ausschusses am Donnerstag einen Auszug aus den erhobenen Daten. Diese ermöglichen zwar nur begrenzte aber doch interessante Rückschlüsse über die Fahrzeugdicht, gefahrene Geschwindigkeiten sowie das Verkehrsverhalten von Kraftfahrern.

Situation Tankstelle Haasis/Eisweiher: Auf der Landstraße 360 (Am Mühlengraben) wurde zwischen dem 6. und 12. September gemessen. Dort verkehrten täglich knapp 2000 Fahrzeuge (gemessen zwischen sechs und 22 Uhr). Obwohl die Straße eine Ortsdurchfahrt ist und demgemäß dort Tempo 50 gilt, überschritten 50 Prozent der Fahrzeuge dieses Limit. Allerdings im relativ geringen Ausmaß. Die meisten, so Bürgermeister Götz, waren dort um die 55 Stundenkilometer schnell. Das schnellste gemessene Fahrzeug hatte aber Tempo 90 auf dem Tacho – das wäre ein Fahrverbot gewesen.

Situation Oberstadtstraße: Dort war das Messgerät zwei Wochen lang beim früheren Schreibwarengeschäft Bürkle installiert. Interessant ist diese Messung vor allem deshalb, weil auf der Oberstadtstraße seit knapp einem Jahr eine Einbahnregelung gilt. Dort wurde über einen Zeitraum von zehn Tagen 1364 Fahrzeuge gemessen. Das wären im Schnitt etwa 136 Fahrzeuge pro Tag, was laut Bürgermeister Götz einen "drastischen Rückgang" der Verkehrszahlen auf dieser Straße darstellen würde.