Haigerloch Ein winziger Lichtschimmer am Horizont

Wenig Neues brachte vor kurzem einen Termin mit Vertretern des Regionalverbandes Neckar-Alb, des Regierungspräsidiums Tübingens, des Landratsamtes und der Stadt. Mit von der Partie waren übrigens auch Karl-Heinz Schneider, Hans Fischer und Konrad Wiget als Sprecher der drei Gemeinderatsfraktionen CDU, Freie Wähler und SÖL

Bei dem rund zweistündigen Gespräch, so berichten Ortsvorsteher Wiget und sein Stellvertreter Schneider am Dienstag im Stettener Ortschaftsrat, seien keine Zugeständnisse gemacht worden. Zur Erinnerung: Entgegen eines Beschlusses des Regionalverbandes zum Erlass eines Planungsgebotes für die "Obere Auchtert" hatte sich der Haigerlocher Gemeinderat bei seiner Sitzung am 18. Oktober mit klarer Mehrheit gegen diesen Beschluss gestellt und sich damit für die Ansiedlung eines Drogeriemarktes im Gewerbegebiet "Obere Auchtert" an der Bundesstraße ausgesprochen. Eine Haltung die auch der Stettener Ortschaftsrat teilt.

Nach wie vor will der Regionalverband jedoch, dass die Stadt ihren Bebauungsplan "Obere Auchtert" so abändert, dass dort künftig keine weiteren Einzelhandelsansiedlungen mehr geschehen können. Nur dadurch würde der Bebauungsplan den Vorgaben des Regionalplanes entsprechen. Dieser will in Zukunft generell keine Anhäufung von Einzelhandel außerhalb von Ortskernen mehr zulassen.