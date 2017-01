Haigerloch Ein weiterer Laden macht zu

Damals setzte die Firmengruppe mit Sitz im oberfränkischen Bindlach im Hause Mock quasi eine Tradition fort, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit dem 1802 in Sigmaringen geborenen Johann Baptist Mock begonnen hatte. Er war ein Onkel des Sanitätsrats Hermann Mock, des Begründers der Haigerlocher "Ärztedynastie Mock". Über mehrere Generationen betrieben die Familien Mock/Elser ein in weitem Umkreis bekanntes und angesehenes Kaufhaus im Städtle.

Mit der Schließung der NKD-Filiale verliert die Kernstadt eine weitere Einkaufsmöglichkeit. auf einer Straße, auf der früher einigen Läden, Geschäfte und Gaststätten beheimatet waren.