Haigerloch Ein von der Sonne verwöhntes Fest

Haigerloch-Bittelbronn. Wer denkt, dass sich nach so vielen Jahren gewisse Abnutzungserscheinungen einstellen, der liegt damit falsch. Vor allem was den Vatertag betrifft. Der scheint in Bittelbronn von Jahr zu Jahr bombastischer werden. Schon am Himmelfahrtstag 2016 – übrigens ebenso ein von der Sonne verwöhnter Vatertag wie dieses Jahr – war die Dorfmitte über und über bevölkert mit wanderlustigen Vätern und sonstigen Ausflüglern.

Wer gedacht hatte, das ist nicht mehr zu toppen, der wurde vor wenigen Tagen eines besseren belehrt. "Am Donnerstag war tatsächlich die Hölle los, aber im positiven Sinne und jedes Jahr fragen wir uns von neuem wie wir diese Herausforderung noch meistern können, doch es funktioniert!", erklärt die Fördervereinsvorsitzende Sigrid Winz-Kesenheimer gegenüber unserer Zeitung. Den Grund dafür, warum es beim Vatertag in Bittelbronn so gut klappt, hat sie schnell gefunden. "Es gibt Helfer, die einfach da sind, wenn es drauf ankommt, egal ob ihre Schicht gerade zu Ende geht und sie einfach noch eine dranhängen oder ob sie einfach mal vorbeischauen und dann einspringen, weil’s klemmt", so Kesenheimer.

Etwas entspannter ging es am Freitag und Samstag zu, das war aber Sinn der Sache. Sowohl der Feierabendtreff mit dem Musikverein Lyra Bittelbronn als auch der Rock- und Pop-Abend am Samstag mit dem Weitinger Musiker Alex Vees sollten die Möglichkeit bietet, in entspannter und gemütlicher Runde zusammenzusitzen und sich zu unterhalten. Das anhaltend schöne Wetter trug seinen Teil dazu bei. Denn nicht nur im Zelt saßen die Leute beisammen, auch die Plätze im Freien waren gut belegt. Etwas schade fand die Fördervereinsvorsitzende dass Alex Vees am Samstag zunächst vor einem fast leeren Zelt angefangen hat zu spielen. Aber nach Einbruch der Dunkelheit füllte es sich dann.