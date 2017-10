Haigerloch "Ein Traum für Schützen"

Haigerloch-Stetten. Die Betreiber des Bogenlädle in Wachendorf hatten die zwei Turniere am Weinberg gemeinsam mit dem Schützenverein Stetten organisiert. Dieser hatte zahlreiche Helfer im Einsatz und mit der Verpflegung der Bogenschützen im Schützenhaus alle Hände voll zu tun. Auch beim Wasserhochbehälter auf dem Weinberg gab’s einen Verpflegungsstand.

Bereits am Samstag kamen zu den Regionalmeisterschaften Süd des Deutschen Feldbogenverbandes (DFBV) Schützen aus Nah und Fern an den Weinberg. Viele übernachteten im Wohnwagen oder im Wohnmobil, einige auch in Hotels und Gaststätten im Stadtgebiet. 28 Stationen waren zu bewältigen, die Schützen benötigten dafür etwa vier Stunden. Abends gab es dann die Siegerehrung, vorgenommen von Manfred Weyrich, Vertreter der Region Süd im DFBV.

Am Sonntag war’s beim zweiten 3D-Weinbergturnier für Jedermann zwar etwas kälter als am Samstag und auch windiger, Das hieß aber nicht, dass die teilnehmenden Schützen und Schützinnen weniger Spaß an der Sache hatte.