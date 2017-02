Haigerloch Ein Sommer in der Mongolei

Haigerloch-Bittelbronn. Wie kommt man auf so eine Idee? "Wir planen das schon seit acht bis zehn Jahren", erklären die beiden 26-Jährigen, die seit der Schulzeit befreundet sind und seit vergangenen September verheiratet sind. Nachdem sie sich 2014 ein Stufentandem zugelegt haben, wurde der Plan konkret.

Das junge Ehepaar hat mit dem Tandem zahlreiche Touren in Deutschland und auch schon eine 1000-Kilometer-Fahrt in die Provence absolviert und fühlt sich für das ehrgeizige Ziel gut gerüstet.

In die Feinplanungen ging es dann ab 11. Januar, als Dominik die Abschlussarbeit seines Lehramtsstudiums in Biologie und Politikwissenschaft abgegeben hatte. Seitdem wurde in Dominiks Elternhaus in Bittelbronn am Fahrrad geschraubt, gepackt, Jacken und Zelt imprägniert und so weiter.