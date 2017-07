Haigerloch Ein Schatz von höchster Qualität

Haigerloch. Durchs Programm des Abiballs führten Nikolas Kohle und Niklas Oesterle. Bürgermeister Heinrich Götz griff in seinem Grußwort das Abi-Motto auf und war überzeugt davon, dass die Schulzeit am Haigerlocher Gymnasium für die Abiturienten letztendlich nicht Fluch, sondern Segen bedeutet habe. Die meisten hätten das wohl auch so gesehen, da größere Meutereien ausgeblieben seien. Jetzt, so Götz, dürften die Abiturienten selber bestimmen, wohin die Reise geht, was nicht immer leicht sei. Jeder Weg bedeute Erfahrung, und es sei nicht schlimm, wenn er mal nicht gradlinig zum Ziel führe, ermunterte der Bürgermeister die jungen Leute. Götz dankte außerdem den Lehren und Eltern für ihren Einsatz und ihre Geduld.

Schulleiterin Karin Kriesell lobte die Abiturienten, die mit mehr oder weniger harter Arbeit den Piratenschatz erkämpft hätten, der da hieß "Allgemeine Hochschulreife". Diesen Schatz, aus Sicht der Schulleiterin einer von höchster Qualität, könne ihnen keiner mehr nehmen.

So manche Untiefen hätten umschifft werden müssen, bei dem einen oder anderen sei der Kahn in rauer See auch mal ganz schön ins Schaukeln geraten. Aber mit vereinten Kräften der Crew, bestehend aus Lehrern, Eltern, Verwandten und Freunden, sei die Route letztendlich gut gemeistert worden. Sechs Schülerinnen und zwei Schüler haben sogar eine 1 vor dem Komma. Anja Hauser aus Empfingen hat die Untiefen und Sandbänke am besten umschiffen können, denn sie erreichte die Bestnote 1.0. Die Schulleiterin wünschte ihren Abiturienten abschließend, dass es ihnen gelingt, mit Geduld, Zielstrebigkeit die Welt zu erobern. Sie sollten sich nicht scheuen, auf ihrem Weg ins offene Meer auch mal Fehler zu machen: "Falls ihr mal kentert, holt rechtzeitig tief Luft – und taucht einfach wieder auf!".