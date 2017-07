Haigerloch Ein Mann mit Engagement und Weitblick

In den 90-er Jahren führte er bei Theben das Produktmanagement ein. Ein zur damaligen Zeit revolutionärer Schritt, mit dem er das Unternehmen neu ausrichtete und für die Zukunft aufstellte."Gerhard Hellsterns Engagement und sein Weitblick haben mich damals sehr beeindruckt", erinnert sich Lothar Saal, der damals als erster Produktmanager von ihm eingestellt wurde und heute den Bereich Business Development bei Theben betreut.

Im Jahr 2000 gründete Gerhard Hellstern den Bereich OEM-Lösungen bei Theben. Auch damit bewies er zum wiederholten Male den "richtigen Riecher": Der Unternehmenszweig entwickelte sich extrem positiv und der Anteil am Gesamtumsatz konnte innerhalb weniger Jahre von acht auf 24 Prozent gesteigert werden. Noch heute ist der Bereich OEM-Lösungen ein wichtiges Standbein der Theben AG.

Auch die Ausbildung junger Menschen lag ihm am Herzen. So wirkte er auch als Ausbilder und engagierte sich viele Jahre bei der Industrie- und Handelskammer Reutlingen. 1986 wurde er in den Prüfungsausschuss der IHK gewählt, und im Jahr 2000 verlieh ihm die IHK Reutlingen die Ehrenmedaille für sein langjähriges Engagement.

Neben seinem innerbetrieblichen Engagement war Gerhard Hellstern in einer Vielzahl an Gremien und Ausschüssen tätig und erarbeitete dem Haigerlocher Unternehmen hier einen hervorragenden Ruf. Bis zu seiner Pensionierung am 31. Dezember 2009 war Gerhard Hellstern "Member of the Board" der KNX-Association und engagierte sich dafür, KNX (ein Feldbus-Leitsystem zur Gebäudeautomation) zu einem weltweiten Standard für Gebäudesystemtechnik zu machen. Die Theben-Vorstände Paul Sebastian Schwenk und Thomas Sell sind sich einig. "Für ihn war die Arbeit bei Theben mehr als nur ein Beruf – sie war ihm eine Berufung. Wir trauern um Gerhard Hellstern, den wir immer in guter Erinnerung behalten werden."

Doch nicht nur im Beruf, auch in Vereinen, Institutionen und Genossenschaften hat Gerhard Hellstern bedeutende Spuren hinterlassen. So war er von 1980 bis 1991 Aufsichtsratsmitglied in der damaligen Raiffeisenbank Eyachtal. Als diese in der Volksbank Hohenzollern aufging, war er dort zunächst zehn Jahre lang Mitglied im Aufsichtsrat und ab 2001 dessen Vorsitzender.

Als Hellstern im Mai 2013 bei der Vertreterversammlung aus Altersgründen offiziell aus dem Aufsichtsrat verabschiedet wurde, erhob sich ihm zu Ehren der ganze Saal. Mit der Raiffeisen-Delitzsch-Ehrenmedaille in Gold wurde sein Engagement für die Genossenschaftsbank gewürdigt.

Aufsichtsratsvorsitzender, das war Gerhard Hellstern auch von 2003 bis 2010 in der Bittelbronner Genossenschaft BioEnergie. Er trug auf diese Weise zum Aufbau einer Versorgung des Ortes mit Energie aus der Vergärung von Biomasse bei. Dazu kommt seine Mitgliedschaft im Bittelbronner Förderverein für Kultur und Sport, der Ende der 90-er Jahre die Weichen für den Bau des Bittelbronner Bürgerhauses stellte oder seine Tätigkeit als langjähriger Kassenprüfer beim Sportverein Bittelbronn.

Und zuvörderst muss man sein Engagement für den örtlichen Musikverein "Lyra" nennen. 20 Jahre – von 1977 bis 1997 war der passionierte Blasmusiker dessen Vorsitzender. Gewürdigt wurde Hellsterns Engagement für "seinen" Verein mit hohen Auszeichnungen. Der Blasmusikverband Baden-Württemberg verlieh ihm nicht nur die Fördermedaillen in Bronze, Silber und letztlich auch in Gold, sondern auch die Ehrenmedaille im Namen des Internationalen Europäischen Blasmusikverbandes (CSIM).

Was im Raum Haigerloch vielleicht etwas weniger bekannt ist: Gerhard Hellstern war seit 1992 Mitglied im Lions-Club Hohenzollern-Hechingen und bekleidete darin Ämter wie die des Sekretärs und Schatzmeisters sowie ein Jahr lang (von 2003 bis 2004) auch das Amt des Präsidenten. Dazu kam seine ehrenamtliche Aufgabe als Handelsrichter am Landgericht Hechingen, die er von 1994 an der Kammer für Handelssachen ausübte.

Mit Gerhard Hellstern verliert nicht nur die Ortschaft Bittelbronn eine große Persönlichkeit, sondern auch die Stadt Haigerloch. Das Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Edeltraud und seinen beiden Kindern Thorsten und Simone und deren Familien, sowie allen Anverwandten, Freunden und Bekannten, die um den Verstorbenen trauern.

Seelenamt für Gerhard Hellstern ist am heutigen Dienstag um 14 Uhr in der Bittelbronner Clemenskirche, anschließend findet die Beisetzung auf dem örtlichen Friedhof statt.