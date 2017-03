Haigerloch Ein Jahr voller Sonnenschein für den SV Bittelbronn

Risiko und Aufwand, so Kost, hätten sich gelohnt und der Sportverein und die Gemeinde Bittelbronn hätten sich den zahlreichen Gästen von ihrer besten Seite gezeigt. Weitere größere Aktivitäten waren laut ihm der zehnte Bayrische Frühschoppen und das Schlachtfest.

Sportlich gesehen ging es im Spieljahr 2016 wieder aufwärts. Mit 27 Punkten belegte man unter Spielertrainer Selcuk Bahadir den 11. Tabellenplatz und der Klassenerhalt in der Kreisliga A war frühzeitig unter Dach Fach. Steil nach oben ging es dann für die SG Weildorf/Bittelbronn im zweiten Halbjahr und dem Sprung auf Platz drei in der Tabelle. Verantwortlich dafür zeigte sich das neue Trainerduo Wolfgang Koch und Alexander Eßlinger.

Die zweite Mannschaft musste weiterhin Lehrgeld zahlen und belegte mit 15 Punkten den zweitletzten Tabellenplatz in der Kreisliga B. Unter dem neuen Spielertrainer Markus Laub geht die Kurve im zweiten Halbjahr etwas nach oben und man steht momentan auf Platz zehn der Tabelle. Jürgen Pieper berichtete zum letzten Mal über die Aktivitäten der AH-Mannschaft. Sein Nachfolger als AH-Leiter ist jetzt Markus Noll. Positives berichtete Noll über den Lauftreff. 47 Mal trafen sich die Läufer im vergangenen Jahr. Höhepunkte waren die Teilnahme am Balinger Stadtlauf mit neun Akteuren sowie beim Lauf in Wiesensteig.