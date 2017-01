Haigerloch Ein Jahr hing das Häs im Schrank

Nachdem die Häskontrolle erledigt war, trafen sich die Narren im Saalbau, wo es für über 50 Fasnetsteilnahmen Butzbleche in Silber für Daniel Simen (57) und Tim Edbauer (51) gab. Butzbleche in Bronze für mehr als 25 Teilnahmen gingen an Fabio Pfister (31), Rosmarie Burger und Carolin Kränzler (beide je 29) sowie an Stefanie Stifel (26).

Außerdem tauften die Walpurga-Hexen zwölf neue Hexen. Einen Scheck über 300 Euro überreicht zudem Narrenchef Matthias Flaiz und sein Stellvertreter Martin Welte an die Vorsitzende der AMSEL-Kontaktgruppe Zollernalb, Sophie Jaillet. Das Geld wird für die Reparatur der Fahrzeuge eingesetzt, mit denen AMSEL seine an Multipler Sklerose erkrankten Mitglieder transportiert.