Haigerloch Ein Hauch venezianischer Karneval

Der Ball hatte diesmal kein festes Motto und so konnten die Gästen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Sie glänzten in schillernden Kostümen. Narrenzunft-Scheich Hartwig Eger und seine Gattin Brigitte brachten als Märchenfiguren aus 1001 Nacht orientalisches Flair in die Fasnet. Andere Ballgäste, schienen aus dem venezianischen Karneval nach Haigerloch gereist zu sein.

Dazu gesellten sich Musketiere, Vampire, Punks, und die Siebert-Schwestern als 4711-Mädchen, die aus kleinen Fläschchen das berühmte Duftwasser versprühten. So feierten alle fröhlich in die Nacht hinein.

Es gab zwar nur wenige närrische Programmpunkte. Aber auch über die durfte man herzhaft lachen. Zum Beispiel als Hans Bäurle ein Gedicht von Mundartautor Werner Gaus als Grundlage nahm, um sich seine eigenen Gedanken über Gerüche zu machen, die dem menschlichen Körper hin und wieder entfleuchen.