Haigerloch Ein Gerät, das Leben retten kann

Unter der Anleitung von Sabine Nötzel, Felix Baur und Dominik Müller aus der DRK- Bereitschaft Haigerloch, konnten die Teilnehmer sich an einem Übungs-AED probieren.

Ein AED-Gerät ist ein medizinisches Gerät zur Behandlung von defibrillierbaren Herzrhythmusstörungen durch Abgabe von Stromstößen. Eingesetzt wird dieses Gerät bei bewusstlosen Personen, die keine Herz-Kreislauf-Funktion mehr vorweisen.

Zu finden ist dieses Gerät im Raum Haigerloch in allen Sporthallen, in der Eyachtalschule, im Bürgerhaus der Stadt Haigerloch und in der Volksbankfiliale in Haigerloch.