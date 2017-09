Haigerloch Ein frömmiger und doch sehr freier Orden

Passend zum 500-jährigen Reformationsjubiläum werden die Jesuiten thematisiert, die in der Geschichte immer wieder eine reformfreudige Ordensgemeinschaft waren. Das ist heute noch sichtbar – Papst Franziskus ist ein Jesuit und agiert sehr frei.

Die Jesuiten des 16. Jahrhunderts erkannten die Ursachen für die Reformation sehr wohl. So waren auch sie bestrebt, die katholische Kirche zu reformieren. Dies zeigt sich deutlich in der renovierten Schlosskirche. Der Haigerlocher Fürst Josef Friedrich, der in der Barockzeit in Haigerloch wohnte, wuchs in Wien auf, dort prägte ihn vor allem die besondere Frömmigkeit des Jesuitenordens.

Die Führung beginnt um 14 Uhr in der Schlosskirche in Haigerloch und findet ab fünf Teilnehmern statt. Es wird kein Eintrittsgeld erhoben. Spenden für die Kirchenrenovierung werden gerne genommen.