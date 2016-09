Haigerloch Ein Dankeschön an alle Selbstlosen

Haigerloch. Denn Werner Pieper war gemeinsam mit seiner Ehefrau Angelika Gast von niemand Geringerem als Bundespräsident Joachim Gauck. Dieser hatte am vergangenen Freitag und Samstag zum Bürgerfest in seinen Amtssitz Schloss Bellevue eingeladen.

Und während am Samstag sich die Türen zum Schloss und Park für alle Interessierten öffneten, stand der Freitag unter besonderen Vorzeichen. Denn an diesem Tag feierte der Bundespräsident und seine Lebenspartnerin Daniela Schadt mit rund 4000 Menschen aus allen Bundesländer, die sich alle überdurchschnittlich stark in der Gesellschaft engagieren und mit ihrem bürgerschaftlichen Wirken zu einer starken Zivilgesellschaft beitragen.

Und dabei hätte Werner Pieper das Fest um ein Haar verpasst. Denn als er die hochwertig gestaltete Einladung des Bundespräsidialamtes in seinem Briefkasten fand, wäre sie fast in der blauen Tonne gelandet. Die erste Reaktion seiner Frau, so verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung, war nämlich: "Schmeiß weg, das ist sicher Werbung." Doch bei näherer Betrachtung des eleganten Briefes wurde die Piepers dann doch stutzig. Tatsächlich entpuppte sich die vom Bundespräsidenten unterschriebene Karte als echte Einladung nach Berlin.