Haigerloch Ein befestigter Fußweg durchs Laibetal wäre schön

Das Imnauer Schlachthaus wird demnächst als weitere Unterkunft für den Haigerlocher Bauhof umgebaut. Die Aufträge seien vergeben, so Ortsvorsteher Robert Wenz. Wie er weiter berichtete, ist das Kriegsdenkmal an der L 360 am Rande des Kurparks ebenfalls abgebaut worden. Es werde über den Winter von der Firma Strobel in Rangendingen restauriert. Das Brückengeländer an der Eyach- und Kanalbrücke muss laut Vorschriften um 20 Zentimeter erhöht werden um den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften zu entsprechen. Deshalb, so Wenz, habe der Bauhof das Geländer bisher nicht gestrichen.

Bei der kürzlich durchgeführten öffentlichen Vorstellung der Umbaupläne für die Grundschule gab es reichlich Diskussionsbedarf und Vorschläge. Den Anliegern der Schulstraße war es wichtig, möglichst viele Parkplätze einzuplanen, um Autos, die auf der Straße parken, wegzukriegen und dadurch den Durchgangs- und Anliegerverkehr zu verbessern. Die neuen Räumlichkeiten werden alle behindertengerecht gestaltet. Der Umbau soll nach der Fasnet beginnen und sich das ganze Jahr 2017 hinziehen.

Nachdem das Ordnungsamt der Stadt die Benutzerordnung für die Grillstelle und Wassertretanlage im Laibetal geprüft hatte, wurde sie vom Ortschaftsrat verabschiedet. Interessenten können sich die Grillstelle nach Voranmeldung bei der Ortschaftsverwaltung gegen eine Kaution von 50 Euro reservieren lassen. Die Ordnung soll im Internet auf der Homepage der Stadt Haigerloch und der Imnauer Facebook-Wanderseite veröffentlich werden.

Bei einer Zusammenkunft der Sprecher der Imnauer Arbeitsgruppen wurden neue Ziele definiert, ein Helferfest ins Auge gefasst und über die Verwendung der Gelder für dringende innerörtliche Investitionen diskutiert.