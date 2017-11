Haigerloch Ehrungen und Ernennungen

Zu Ehrenmitgliedern wurden Josef Freudemann, Hermann Heim und Gerhard Kessler ernannt. Maschinist Freudemann trat am 1. Oktober 1969 der Feuerwehr bei und trägt das Leistungsabzeichen in Bronze. Ortsvorsteher Heim trat am 1. Januar 1970 in die Feuerwehr ein und Gerhard Keßler am 1. Februar 1973. Beide tragen die Leistungsabzeichen in Bronze und Silber und hatten Ämter in der Vorstandschaft inne.

Vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann wurden Dominik Medic, Philipp und Benedikt Rapp sowie Daniel Schmid befördert, vom Anwärter zum Feuerwehrmann Marius Bollinger. Acht Feuerwehrmitglieder erreichten bei den Übungsbesuchen 100 Prozent und mehr. Dies waren Daniel Schmid, Markus Stehle, Jörg Seidel, Jutta Wütz, Stephan Heim, Michael Heim, Atnan Günyar und Marius Bollinger. Als Dankeschön erhielten sie dreifunktionale Messer.