Haigerloch Ehrentag für die Unternehmer

Markus Amann musste an Stelle des beruflich verhinderten Kassierers Simon Fecht einen Jahresfehlbetrag in der Kasse vermelden. Die Haupteinnahmen des Vereins gründen sich laut ihm auf Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Weil sich das Gesamtvermögen des Gewerbevereins allerdings weiter im schwarzen Bereich befindet, verzichtete man vorerst auf eine Erhöhung des Jahresbeitrages von 22,50 Euro auf 25 Euro. Oliver Kurz hatte diese Maßnahme im Verlaufe der Versammlung zur Diskussion gestellt.

Im Bericht von Schriftführer Martin Beuter über den letztjährigen Jahrtag nahm der Wechsel vom langjährigen Vorsitzenden Franz Heim zu Oliver Kurz und weitere personelle Wechsel im Ausschuss des Gewerbevereins einen breiten Raum ein.

Die Entlastung der Vorstandschaft durch Bürgermeister Heinrich Götz war hernach gleichzeitig der Einstieg in allgemeine Betrachtungen der Situation in Handwerk und Gewerbe. Der Bürgermeister freute sich zunächst, dass der Gewerbeverein seine Jahrtags-Tradition aufrecht erhält. Das jährliche Treffen außerhalb des eigenen Geschäftes und der Austausch, so Götz, biete die Gelegenheit über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken.

Er schnitt wie im Vorjahr das Thema Flüchtlinge und Asylbewerber an. Die Stadt, so der Bürgermeister mit Blick auf Umbaumaßnahmen im ehemaligen Schleckergebäude, in der Kernstadt, sei gerüstet und habe die Voraussetzungen geschaffen, auch wenn noch niemand konkret sagen könne, wie viele Personen tatsächlich in Haigerloch aufgenommen werden müssen.

Rainer Neth, stellvertretender Geschäftsführer der Handwerkskammer (HWK) Reutlingen verbreitete Optimismus was die konjunkturelle Entwicklung des Handwerks betrifft. "40 Prozent der Betriebe melden steigende Auftragseingänge", so Neth. Dieses Indiz und Zahlen wie 13 700 Betriebe mit 8,6 Milliarden Euro Umsatz im Kammergebiet (fünf Landkreise) dokumentieren für ihn die Wirtschaftskraft und von Handwerk und Mittelstand.

Allerdings seien die Ausbildungszahlen nach drei Jahren positiver Entwicklung im Kammergebiet mit minus zwei Prozent leicht rückläufig. Ausnahme sei hier der Zollernalbkreis mit einem Plus von fünf Prozent. Dennoch, so Neth, gebe es im Kreis 45 unbesetzte Lehrstellen in 34 Betrieben. Schwierig sei es vor allem, Auszubildende für Bäcker-, Konditor- und Fleischerberufe zu finden.

Problematisch empfindet der HWK-Geschäftsführer die Eingliederung von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt, weil die Sprache eine größere Barriere als die handwerklichen Fähigkeiten darstelle. Im Kammergebiet werden laut ihm derzeit 47 Flüchtlinge ausgebildet. Schwierig sei es auch, "willige" Betriebsnachfolger zu finden. Rainer Neth gab an, dass ein Drittel der Handwerksbetriebe zur Übergabe anstünden. Zum Schluss überreichte er den obligatorischen Altmeisterdank an Rolf Siedler und den Ehrenvorsitzenden Heinz Haber.