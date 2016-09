Haigerloch "Du ältestes Kind des Stunzachtales"

Haigerloch-Gruol. "Du ältestes Kind des Stunzachtales mit deinem hocherhobenen Finger, du trauliches Friedhofsheiligtum", so wird die Kirche von Albert Waldenspul, Pfarrer in Gruol zwischen 1920 und 1936, beschrieben.

Die Vitus-Kapelle auf dem Friedhof in Haigerloch-Gruol, eines der ältesten Gotteshäuser in Hohenzollern, wird am Tag des Denkmals von 13.30 Uhr bis 16 Uhr für alle Interessierten geöffnet.

Die Öffnung der Kirche dient dazu, Besucher davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, dieses Gotteshaus zu sanieren und für nachfolgende Generationen zu erhalten, auch wenn die Sanierungskosten derzeit auf rund 800 000 Euro geschätzt werden. Die Gründung eines Fördervereins war der erste Schritt dazu. Auch wenn ein genauer Baubeginn noch nicht festgelegt ist, wird damit im kommenden Jahr gerechnet