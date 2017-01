Haigerloch DRK jetzt richtig professionell unterwegs

Haigerloch. Egal, ob im sozialen Bereich, im Sanitätsdienst oder zur humanitären Hilfe im Katastrophenschutz, jetzt können die Einsatzkräfte des DRK-Ortsvereins Haigerloch mit Bereitschaftsarzt Werner Pieper dank des neuen Mehrzweckfahrzeugs (MZF) noch besser für verletzte oder in Not geratene Menschen da sein.

Die Anschaffung des neuen Fahrzeugs ermöglichte die großzügige Spendenbereitschaft vieler Firmen, Vereine, Institutionen und Privatleute aus der Kernstadt und den Teilorten sowie Finanzspritzen der Freien-Wähler-Gemeinderatsfraktion und der Stadt. "Unser herzlicher Dank gilt allen, die uns so tatkräftig unterstützt haben", sagte DRK-Bereitschaftsleiter Thomas Fischer bei der Einweisung der HvO-Mannschaft in das MZF an diesem Montag.

Geliefert wurde das gebrauchte Fahrzeug am 28. Dezember. Gekauft hatte es das DRK bei einem auf solche Einsatzfahrzeuge spezialisierten Händler in Düsseldorf. Im Januar wurde es technisch für die Einsatzzwecke der Rettungskräfte optimiert, was zusätzlich zum Kaufpreis einen fünfstelligen Betrag verschlungen hat. Die medizinische Ausstattung beinhaltet neben der notwendigen Ausrüstung auch Patiententrage und -stuhl, Defibrillator und Sauerstoff.