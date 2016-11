Haigerloch (tk). Auch nächstes Jahr wird es in Haigerloch drei Verkaufsoffene Sonntage gegeben. Sie finden am 2. April in Verbindung mit der Ostereierausstellung in der Galerie "Die Schwarze Treppe", am 2. Juli in Verbindung mit den Haigerlocher Rosentagen und am 22. Oktober in Verbindung mit dem vom Handels- und Gewerbeverein Haigerloch (HGV) veranstalteten Städtlesherbst statt. Der Gemeinderat billigte am Dienstag einen entsprechenden Antrag des HGV.