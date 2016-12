Haigerloch Drei Orte – ein gemeinsamer Wunsch

Als Holzeinschlag in 2017 sind laut Forstwirtschaftsplan in Bad Imnau 800 Festmeter vorgesehen. Begonnen wird in der Buchhalde danach gehts weiter im Pfarrwald.

Die Brandschutzabnahme im neuen Café Theres in der Brunnenstraße ist durch das Landratsamt erfolgt. Die Eröffnung des neuen Cafés soll am Sonntag 8. Januar stattfinden. Für das kommende Jahr plant das neue Café-Restaurant zudem einen Kunsthandwerkermarkt in Zusammenarbeit mit der Imnauer Vereinsgemeinschaft im Kurpark. Der Termin dafür wurden auf Sonntag, 17. September (10 bis 16 Uhr), festgelegt. Die Imnauer Vereine sollen dabei die Bewirtung übernehmen.

Weiteres Thema in der Vereinsvorständebesprechung, die wenige Tage vor der Ortschaftsratsitzung stattgefunden hatte, waren Eigenleistung bei den im Frühjahr 2017 beginnenden Bauarbeiten für die Umwandlung der bisherigen Grund- und Förderschule in ein Bürgerzentrum.

Bei Arbeiten wie Entrümpeln, Reinigung und dem Ausbau der Vereinsräume wollen die Vereine selbst Hand anlegen. Auch die Einrichtung einer Teeküche mit Geräten wie Kühlschrank, Spülmaschine und dergleichen sei Angelegenheit der Vereine, wie Wenz informierte.

Das marode Feldkreuz im Hengenbrunnen Richtung Trillfingen soll laut Denkmalamt wieder aus einem Körper geschlagen werden und wird dadurch kostenintensiver. Das neue Fundament für das Kreuz setzt der städtische Bauhof. Mit der Sanierung dieses Feldkreuzes will der Ort ans Flurbereinigungsverfahren Haigerloch-Nord erinnern. Abschließend dankte Ortsvorsteher Robert Wenz nach "einem erfolgreichen Jahr mit wiederum positivem bürgerschaftlichen Engagement" den Ortschaftsräten für die gute Zusammenarbeit und wünschte den Bad Imnauern ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.