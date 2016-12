Haigerloch Dorfsanierung soll sich fortsetzen

Haigerloch-Trillfingen. Erste Station war die Mehrzweckhalle. Ortvorsteher Hermann Heim informierte über in der Halle geleistete Arbeiten. Allerdings sind an der mittlerweile über 40-jährigen Halle weitere Maßnahmen zur Instandhaltung nötig. Dazu gehören neue Anstriche in diversen Räumen, sowie Ausbesserungen in den Duschen. Auch die Bestuhlung hat ihre besten Zeiten hinter sich.

Weitere Station des Rundgangs war die Stichstraße am Kindergarten. Dort müssen überstehende Schachtdeckel und Straßenschäden in Ordnung gebracht werden. Neben dem Generationenplatz wurde beim Dorfplatz der Neubau der Firma AUT begutachtet. Der Rohbau ist fast fertig, das Dach fehlt noch. Bis zum Sommer 2017 solle das Gebäude, in das auch eine Bäckerei einziehen soll, bezugsfertig sein und mit zur Verschönerung und Aufwertung der Ortsmitte beitragen, bemerkte Heim. Die Dorfsanierung solle sich weiter in Richtung Obertorstraße fortsetzen, wo man ein unbewohntes altes Gebäude besichtigte.

Letzter Anlaufpunkt war das Jugendhaus Tresor ’99. Vorstand Sebastian Wegenast präsentierte jüngste Renovierungen, darunter ein neues Treppengeländer, neue Wand- und Türanstriche, sowie neue Böden.