Haigerloch Dorffest klopft leise an

Dabei wies Ortsvorsteher Hermann Heim auf mehrere anstehende Termine hin. Am Wochenende ist der TC Trillfingen Gastgeber der Tennis-Stadtmeisterschaften. Der Schützenverein lädt vom 23. bis 25. September zum Pokalschießen ein. Einen Tag des Angelns an der Eyach veranstalten die Fischer am 25. September. Vom 30. September bis 2. Oktober findet schließlich das Oktoberfest des TSV in der Mehrzweckhalle statt.

Ein großer Termin, ist nächstes Jahr das alle fünf Jahre stattfindende Dorffest. Hierzu gab es am gestrigen Donnerstag eine Besprechung im Feuerwehrhaus mit Vertretern der Trillfinger Vereine und Organisationen.

Ortsvorsteher Hermann Heim informierte außerdem darüber, dass im August der US-Amerikaner Jeffrey Stehle aus Detroit nach Trillfingen gekommen war, um die Spuren seiner Vorfahren zu suchen, die im 19. Jahrhundert von hier ausgewandert sind (wir haben berichtet).