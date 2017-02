Haigerloch Disneys Märchenwelt

Haigerloch-Trillfingen. "Märchen sind für jeden" – ein Satz, den der berühmte Trickfilmpionier Walt Disney (1901 bis 1966) gesagt hat. Was es am Montag bei der Dorffasnet in Trillfingen zu sehen gab, hätte ihm vermutlich außerordentlich gefallen. Denn dort wurde das Motto "Disneys Welt" ausgerufen und die teilnehmenden örtlichen Vereine setzten diese Vorgabe nahezu perfekt um.