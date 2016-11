Haigerloch Dirigent Friedrich Stifel legt den Taktstock nieder

Stifel führt als Grund für seinen Abschied stetig steigende Arbeitsbelastungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen an, daher sei es ihm nicht länger möglich, die Leitung von zwei Chören und die Organistentätigkeit auszuüben. Stifel sprach auch von "Verschleißerscheinungen" im musikalischen und im zwischenmenschlichen Bereich, was nach so einer langen Zusammenarbeit aber nicht verwundere. Der Chorleiter sprach von 18 spannenden und schönen Jahren und zeigte sich im Großen und Ganzen auch mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Unter den acht Auftritten hob er die Messe in C-Dur von Anton Bruckner am ersten Weihnachtstag mit einem Sopransolo von Annemarie Volm sowie die Karfreitagsliturgie mit zeitgenössischen Werken von Klaus Heizmann hervor. Viel Freude habe auch die Gestaltung des Weißen Sonntags gemacht. Zum Patrozinium führte der Chor die Deutsche Messe von Andreas Unterguggenberger mit Orgelbegleitung auf.

Kritik übte Stifel lediglich an der geringen Zahl der Sängerinnen bei der Einweihung des Feldkreuzes beim Weiler. Nicht zufrieden ist er mit dem Probenbesuch.

Obwohl der Chor den Weggang von vier Sängerinnen verschmerzen musste, sei er musikalisch auf einem guten Weg, betonte Stifel. Der Weihnachtsgottesdienst mit der Messe in g-Moll von Leo Delibes wird Stifels Abschiedsvorstellung mit dem Owinger Kirchenchor sein.