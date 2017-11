Haigerloch Die Wogen sind vorerst geglättet

Der Ring schickte s seinen Vize-Präsidenten Klaus Ranft zur Hauptversammlung der Salzschlecker. Er sollte wie Stettens Ortsvorsteher Konrad Wiget als "Vermittler" fungieren. Wiget und Ranft gelang es dann auch, die Debatte in einigermaßen geordnete Bahnen zu lenken und Kompromisse zu erzielen.

Sowohl die Wahlen als auch die gestellten Anträge wurden von der Tagesordnung genommen. Stattdessen will der Narrenverein nach seinem Jubiläumsfest im Januar und der Hauptfasnet die Zeichen auf Neuanfang stellen. Und zwar indem die Vorstandschaft die noch aus dem Gründungsjahr stammende Satzung grundlegend überarbeitet und bei einer Hauptversammlung neuen Jahr verabschiedet.

Wie wichtig der Fortbestand der Salzschlecker auch für den Freundschaftsring Neckar-Alb ist, verdeutlichte vor allem Vize-Ringpräsident Klaus Ranft. Er appellierte an die Mitglieder des Narrenvereins, zusammen zu halten an einem Strang zu ziehen. Die Salzschlecker sollen weiterhin das närrische örtliche Brauchtum pflegen und bei jungen Leuten das Interesse an der Fasnet wecken.

Was aber beschlossen wurde, war die Überarbeitung der Beiträge, welche Schriftführer Jochen Wannenmacher der Versammlung erläuterte. Die letzte Beitragserhöhung datiert aus dem Jahr 2002. Diese Erhöhung tritt dann im neuen Geschäftsjahr 2018/2019 in Kraft. Die passiven Mitglieder bezahlen statt bisher zehn Euro, dann 15 Euro. Bei den Aktiven wird ein Beitrag in Höhe von 50 Euro statt bisher zehn Euro erhoben. Dafür werden dann keine Häsgebühren mehr verlangt. Für unter 18-jährige Mitglieder muss ein Elternteil passiv im Verein vertreten sein. Das heißt das Elternteil zahlt einen Jahresbeitrag von 15 Euro plus die Häsgebühr von 25 Euro für den unter 18-Jährigen. Ehrenmitglieder ab dem 65. Lebensjahr sind beitragsfrei.Diesen Vorschlägen qurde mehrheitlich zugestimmt.

Weiter wurde bekannt gegeben, dass mit Rebecca Gierig eine neue Häswartin vom Narrenrat bestimmt wurde. Bei der Ausgabe der Häser erfolgt dann ein so genannter TÜV der Häser in der Zunftstube. Über die Regularien der Hauptversammlung berichten wir noch.