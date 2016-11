Haigerloch Die Welt mit anderen Augen wahrnehmen

Weihbischof Michael Gerber bezeichnete die Firmung als Sakrament, in dem man erfahre, dass jemand hinter einem stehe – dass Gott hinter einem stehe. Die Firmung sei aber auch ein Moment, in dem der Heilige Geist etwas im Herzen eines Menschen verändere, denn er möchte, dass man die Welt mit anderen Augen wahrnehme.

Nachdem alle in der Kirche gemeinsam das Taufbekenntnis und ein stilles Gebet gesprochen hatten, traten die Jungen und Mädchen dann mit ihren Taufpaten oder persönlichen Begleitern in den Altarraum und bekamen von Bischof Gerber das Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet, mit jedem der Firmanden wechselte er auch ein kurzes freundliches Wort. Ihre Kerzen durfte die 74 Firmlinge danach auf einen Ständer platzieren – der somit am Ende ebenfalls wie ein brennender Dornbusch aussah.

Umrahmt wurde der Gottesdienst in der Valentinskirche von der Musikgruppe "Voice" aus Heiligenzimmern.