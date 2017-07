Haigerloch Die verrückte Welt der Wissenschaft

Haigerloch. Vorhang auf heißt es am Freitag, 14. Juli, und Samstag, 15. Juli im Saalbau in Gruol. Die Theater AG des Gymnasiums Haigerloch führt dann jeweils ab 20 Uhr das Stück "Die Physiker" des Schweizer Dramatikers und Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt auf. Die Physiker sind eine Komödie – manche bezeichnen das Stück auch als Groteske ­–­ in zwei Akten, die sich um drei Physiker drehen, die als Patienten in einer privaten psychiatrischen Klinik leben. Einer von ihnen hat eine Entdeckung gemacht, die die Gefahr der Vernichtung der Welt in sich birgt und damit zur Grundfrage des Stücks führt, nämlich nach der Verantwortung der Wissenschaft. Die Theater AG der Schule präsentiert nun schon zum zehnten Mal eine Aufführung.