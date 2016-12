Haigerloch Die Verhandlungen gehen weiter

Durch die Resterschließung des Baugebiet "Hinter Gärten/Bergen III" könnten zwölf weitere Bauplätze entstehen. Derzeit liegen der Ortschaftsverwaltung sechs Anfragen für Bauplätze vor.

Die Erschließung dieses Baugebietes hat die Stadt für 2017 vorgesehen, wie ein Blick in das Investitionsprogramm der Stadt von 2017 bis 2020 zeigt. Dieses hatte Stadtkämmerer Timo Müller einen Tag vor der Ortschaftsratsitzung im Gemeinderat vorgestellt. Für die Erschließung von "Hinter Gärten" sind insgesamt 685 000 Euro (Straße, Kanalisation, Wasseranschluss) veranschlagt.

Ortsvorsteher Heim informierte, dass die diesjährige Sammlung für Kriegsgräber vom Jugendhaus Tresor ’99 durchgeführt worden sei und 712 Euro brachte. Den Christbaum auf dem Dorfplatz, eine Blautanne, spendete in diesem Jahr eine Familie aus Stetten.

Die Unterschriftenaktion zum Erhalt des Volksbank-Geldautomaten im Ort ist laut Ortsvorsteher Heim so gut wie abgeschlossen. Gemeinsam mit den Unterschriftenlisten aus Bad Imnau und Hart (wir haben berichtet) sollen sie demnächst den Vorständen der Volksbank Hohenzollern-Balingen übergeben werden.

Des Weiteren informierte Heim über den geplanten Holzeinschlag im Trillfinger Wald. Beabsichtigt ist der Einschlag von insgesamt 275 Festmetern in den Gebieten "Winterhalde", "Schanzgraben" und "Am Spitz".

2017 wird es in Trillfingen wieder ein Dorffest geben. Zu dessen Vorbereitung haben laut Hermann Heim schon zwei Sitzungen mit den Vereinsvorständen stattgefunden. Eine weitere Sitzung sei für den 30. Januar geplant. Die Standorte der Zelte und Stände ist festgelegt, offen ist noch der Standort der Bühne.

Die Jahresabschlusssitzung des Ortschaftsrates findet am Mittwoch, 28. Dezember, statt. Der traditionelle Rundgang führt die Ortschaftsräte zur Mehrzweckhalle, zum Kindergarten und ins Jugendhaus, wo die aktuellen Renovierungen in Augenschein genommen werden. Die erste Sitzung des Rates im neuen Jahr, ist am 18. Januar.