Haigerloch Die Trendkurve gehen steil nach oben

Exakt 400 Leser und Nutzer haben regelmäßig Gebrauch von ihrem Bücherei-Ausweis gemacht, Medien ausgeliehen oder sich auf den angebotenen Wissens-Datenbanken mit Informationen versorgt. Durch die Einführung der Onleihe konnte das Team viele neue Nutzer dazugewinnen. An den Gesamtausleihen machen laut Bernd Liener die digitalen Bücher, Zeitschriften und Hörbücher mittlerweileeinen Anteil von 13 Prozent aus.

Gestiegen ist auch die Anzahl an Lesern und Nutzern aus Gemeinden der Umgebung. Diese machen inzwischen 47 Prozent aus. Viele Anfragen zum Fernleih-Angebot kommen auch von Schüler und Studenten. Die Owinger Bücherei ist seit über einem Jahr an ein bundesweites Fernleihsystem mit anderen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken angeschlossen, das über 23 Millionen Titel umfasst. Somit kann deutschlandweit innerhalb einer Woche Fachliteratur für Schule, Lehre, Forschung, Ausbildung, Fort- und Weiterbildung sowie Beruf, besorgt werden.

Außerdem versucht die Bücherei durch audiovisuelle Medien wie DVDs und Konsolenspiele vermehrt Jugendliche anzusprechen. Immer mehr nachgefragt werden auch die audiodigitalen Medien von Ting, Tiptoi und LeYo.

Gerne genutzt werden während der Öffnungszeiten die drei vorhandenen Tablets und fünf Leser-PCs, die mit vielen Lern- und Lese-Apps vollgepackt sind. Diese bieten außerdem die Möglichkeit ins Internet zu gehen, im Online-Katalog zu recherchieren, digitale Zeitschriften zu lesen, und das Leseförderprogramm Antolin zu nutzen.

Seit fast zwei Jahren stellen zudem lokale Künstler regelmäßig in der Bücherei aus und bereichern mit ihren Werken die besondere Atmosphäre der Bücherei. Abgerundet wird die Palette durch Bücherei-Frühstücke mit Bastelangeboten, Lesungen mit Autoren, Bilderbuchkino für kleine Kinder oder Buchausstellungen sowie dem Haigerlocher Leserkreis (siehe Info-Rubrik).

Das Jubiläumsjahr 2017, so kündigt Bernd Liener an, will die Bücherei mit vielen Neuheiten und Besonderheiten feiern. In Kürze sollen in Owingen als einziger Bücherei in ganz Baden-Württemberg innovative Medien zu digitalem und interaktivem Lesen für Kinder angeboten werden. Auch ein Bücherei-Lotto bei dem es am Jahresende wertvolle Preise zu gewinnen gibt, ist geplant.

Unterm Strich lässt sich laut Büchereileiter Liener feststellen, dass öffentliche Bibliotheken gerade eine gewaltige Transformation von der altehrwürdigen Leihbücherei zum multiplen Bildungs-, Kultur- und Veranstaltungsort erleben. Auch das Team der Owinger Bücherei möchte sich diesem Wandel stellen.

Weitere Informationen: Alle Zahlen, Daten und Fakten für das Berichtsjahr 2016 können unter dem Link daten.owbib.de jederzeit nachgelesen werden.