Haigerloch Die schwierige Suche nach der optimalen Form

Als ein geeignetes Mittel erscheint das "Projekt Jugendhearing". Schulsozialarbeiter Matthias Mühr vom Haus Nazareth – zuständig für die Jugend- und Schulsozialarbeit in Haigerloch – skizzierte im Bürgerhaus knapp, was man darunter verstehen kann.

Ein erster Schritt wären Umfragen unter den Jugendlichen, aus denen sich dann konkrete Themen herauskristallisieren. Stehen diese fest, könnte man Arbeitskreise bilden, die an Ideen zur konkreten Umsetzung arbeiten. Diese Vorschläge würden dann wiederum in die politischen Gremien eingebracht.

Doch relativ rasch wurde in der Runde mit Bürgermeister Heinrich Götz, Vertretern von Schulen (Schülermitverantwortung und Schulleiterinnen), Jugendhäusern, der Polizei (Kurt Riester) und einigen Ortsvorstehern (Karl-Heinz Binder, Markus Gauss, Konrad Wiget, Hermann Heim und Thomas Bieger) deutlich, wie schwer man sich mit der Umsetzung des Jugendhearings tut.

Soll man, wie Jugendpflegerin Laura Schilling vom Jugendbüro meinte, zuerst einmal einen Arbeitskreis gründen, um ein Jugendhearing vorzubereiten? Wer soll diesem Kreis angehören? Und auf welchem Weg solle man Jugendliche übers Jugendhearing informieren und begeistern? In den Schulen? In den örtlichen Jugendhäusern? Über interaktive Kanäle wie Facebook? Wer garantiert, ob sie überhaupt Interesse an Umfragen haben? Was passiert, wenn wie bei einer Umfrage vor drei Jahren zig Ideen genannt werden (McDonalds in Haigerloch), von denen aber nur wenige realisierbar erscheinen?

Je länger man diskutierte, desto deutlicher wurde, dass man mit dem leider etwas eingeschlafenen Jugendforum eigentlich schon ein ganz passables Instrument besitzt. Bürgermeister Heinrich meinte, man solle die Arbeit dieses Gremiums wieder intensivieren und es ausweiten, indem man dazu auch die Schul-SMVs sowie Vertreter von Jugendhäusern einlade.

Letztere hatten bedauerlicherweise der Sitzung am Donnerstag die kalte Schulter gezeigt. Mit Philipp Kessler vom Jugendraum Hart war lediglich ein Vertreter der örtlichen Jugendhäuser präsent –­ zieht man einmal Gertrud Teller vom Owinger Schulverein ab, der den Jugendtreff im alten Pfarrhaus begleitet.

Man will also versuchen, sich wieder mehr ums Jugendforum zu kümmern. Ortsvorsteher Markus Gauss hielt es für die "passende Form". Man müsse sich nur überlegen, wie man dazu einlade. Es gehe auch darum, so der Tenor des Abends, an den Schulen sichtbar zu machen, dass es das Jugendforum gibt.

In der Sitzung gab Laura Schilling außerdem eine erste positive Bilanz ihrer Arbeit im Jugendbüro, die sie vor einem Jahr angetreten hatte. Kurt Riester vom Polizeiposten Haigerloch berichtete zudem über das brisante Thema Jugendkriminalität, das aber gar nicht so brisant war. Riester: "Ich kann ihnen keine spannenden Geschichten bieten". Dass es in Haigerloch besser als in anderen Kommunen aussehe, führte er auf intakte soziale Strukturen und eine erfolgreich betriebene Jugendarbeit zurück.