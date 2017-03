Haigerloch Die Schar der Sänger ist überschaubar geworden

Vereinschef Rockenstein bedauerte auch die Einstellung der Nachwuchsarbeit im Sommer 2016. Was 2005 mit einem Kinder- und Jugendchor begonnen worden war, konnte nach den Ferien nicht mehr fortgesetzt werden, weil laut Rockenstein zu viele ältere Kinder mit dem Singen aufhörten und "nicht genügend Kinder aus dem Kindergarten nachgekommen sind".

In den weiteren Rückschauen auf den Verlauf des Jahres 2016 berichtete Protokollführer Xaver Dieringer von den verschiedenen Auftritten und insbesondere über das eigene Weinfest, das erstmals nur eintägig stattfand.

Kassierer Frank Stifel berichtete von etwas höheren Ausgaben als Einnahmen, Kassenprüfer Michael Kern bestätigte ihm eine korrekte Buchführung.

Chorleiterin Patricia Lormes-Schreijäg war im Rückblick auf das vergangene Jahr mit ihren Sängern zufrieden. Man habe sich bei mehreren Gastauftritten sehr gut präsentiert und ein tolles Engagement gezeigt.

Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder lobte bei der Entlastung der Vorstandschaft die Beteiligung des Gesangvereins an Landschaftspflegemaßnahmen entlang des Weges zum Warrenberg. Die Aktion soll in kommenden Herbst fortgesetzt werden.

Bei den Wahlen zur Vorstandschaft wurden der stellvertretende Vorsitzende Rainer Sickinger, Kassierer Frank Stifel, Medienreferent Dennis Fell und die Beisitzer Paul Edele und Dietmar Wannenmacher für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

In diesem Jahr sind Auftritte beim Frühlingsfest in Meßstetten, beim Herbstfest in Böhringen und das eigene Weinfest am 21. Oktober in der Eyachtalhalle geplant. Dazu kommt eine Vatertagsradtour am 25. Mai.