Haigerloch Die Roten drei Tage in Feierlaune

Am Samstagabend gab es von der Cover-Band "Rockmeister" im Festzelt tüchtig was auf die Ohren.

Zu einem Jubiläum gehört auch die Ehrung von langjährigen Mitgliedern Diese nahm am Sonntag Bürgermeister Heinrich Götz gemeinsam mit dem neuen Vorsitzenden Thomas Maurer im Festzelt vor. Götz outete sich dabei zwar als Nicht-Experte in Sachen Fußball, sein Herz schlage jedoch für den VfB, auch wenn die VfB-Fans in den vergangenen Jahren viele Tiefpunkte verkraften mussten. Umso glücklicher seien er und die anderen Fans jetzt über den Wiederaufstieg des Vereins in die Erste Bundesliga. Götz sprach dem VfB-Fanclub ein Kompliment für das tolle Fest aus.

Mit Urkunden geehrt wurden die Gründungsmitglieder Özcan Arslan, Ralf Henle, Günther Jatzkowski, Dietmar Kopf, Karl Maute, Michael Müller, Silvester Rapp, Michael Sauter, Denny Schäfer, Ottmar Schweizer, Timo Siedler, Ewald Sinz, Harald Stifel, Frank Volm und Michael Volm. Außerdem wurden Mitglieder für 20-, 15- und zehnjährige Mitgliedschaft geehrt.

Vorsitzender Thomas Maurer dankte abschließed allen, die mitgehofen hatten, das Jubiläumsfest zu einem Erfolg werden zu lassen, vor allem Anna und Kamil Platzek.