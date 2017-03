Haigerloch Die Nixe zeigt hoffentlich

Haigerloch. Der Sage nach lebt im Mummelsee eine Nixe, die Wünsche annimmt, das Gute sieht und an die Liebe appelliert. Jene Nixe soll das Ziel des diesjährigen Wanderevents der Ski- und Bergfreunde Haigerloch sein.

In einer Non-Stop-Wanderung geht es am Freitag, 7. Juli, frühnachmittags von Haigerloch aus durch das Naturparadies Schwarzwald an den Mummelsee. Dabei gilt es in 24 Stunden 93 Kilometer und fast 2000 Höhenmeter zu überwinden.

Angeführt von den beiden Organisatoren Armin und Petra Bisinger geht es nach dem Start zunächst Richtung Norb, wo bei Ihlingen der Neckar überquert wird.