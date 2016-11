Haigerloch Die Meinung der Senioren ist Ortsvorsteher Klingler wichtig

Regina Sauter vom Bittelbronner Gemeindeteam begrüßte die Gäste, darunter Pater Superior Albert Schrenk und Pater Adolf Pottreck vom Missionshaus der Weißen Väter, Bürgermeister Heinrich Götz sowie die Ortsvorsteher aus Bittelbronn und Weildorf, Gerd Klingler und Markus Gauss. Pfarrer Michael Storost gesellte sich später ebenfalls noch dazu.

Für Unterhaltung sorgte der Kirchenchor Weildorf unter der Leitung von Martin Wiest, der die Senioren mit "Stimmt unserem Gott ein Loblied an" und "Wenn alle Brünnlein fließen" begrüßte. Später sang der Chor noch unter anderem "Ich weiß nicht was soll es bedeuten" und zum Abschluss "Du lässt den Tag o Gott nun enden. Die Damen vom Kirchenchor hatten auch fleißig zum Kuchenbüffet beigetragen, was Regina Sauter lobend erwähnte.

Ortsvorsteher Gerd Klingler lobte das Gemeindeteam und freute sich über das Zustandekommen des gemeinsamen Altennachmittags mit Bittelbronner und Weildorfer Senioren. "Die beiden Gemeinden wachsen immer mehr zusammen", so Klingler. Er dankte auch dem Kirchenchor Weildorf für seine Mitwirkung. Klingler betonte, ihm sei die Meinung der älteren Mitbürger wichtig, und er selber wolle auch wissen, was die Senioren bewegt.