Haigerloch Die Magie der gelben Filzbälle wirkt auf Jung und Alt

In den Kategorien Damen, Damen 40 und Herren 55 gehen jeweils vier Doppel an den Start. Sie spielen nach dem Modus "Jeder gegen Jeden" um den Einzug in ihre Finalspiele. Die Teams kommen aus den beteiligten Clubs Bad Imnau, Haigerloch, Stetten und Trillfingen.

Unterschiedlich umfangreich sind die Teilnehmerfelder beim Tennisnachwuchs, der seit 2004 seine Stadtmeister kürt; im Gegensatz zu den Erwachsenen allerdings im Einzel und nicht im Doppel.

Das größte Starterfeld kam mit neun Spielern bei den Junioren zusammen. Sie spielen in drei Dreiergruppen um den Einzug ins Halbfinale (Gruppensieger und bester Gruppenzweiter). Bei den Knaben gibt es acht Starter, die auf zwei Vierergruppen gelost wurden. Nur ein Endspiel gibt es in der Altersklasse Juniorinnen zu sehen. Dort treten nur zwei Spielerinnen an.

In der Altersklasse Mädchen gibt es immerhin ein Starterfeld mit sechs Spielerinnen, die in zwei Dreiergruppen spielen. Und nicht vergessen darf man die Jüngsten im "Kids Cup U12". Hier zeigen zwei Jungs und ein Mädchen ihre ersten Tennistalente vor Publikum.

Die Stadtmeisterschaften beginnen mit der Vorrunde und den Halbfinalspielen des Tennisnachwuchses. vom Dienstag, 1. September bis Donnerstag, 4. September. Die Erwachsenen greifen eine Woche später ins Geschehen eine und spielen ab Donnerstag, 8. September.

Jugendliche und Erwachsene tragen dann am Sonntag, 11. September vor hoffentlich vielen Zuschauern ab 9 Uhr gemeinsam ihre Endspiele aus. Die Siegerehrung ist für 18 Uhr angesetzt.

Zuschauer und Spieler erwartet in den beiden Turnierwochen zudem ein unterhaltsames Rahmenprogramm. Am Samstag, 3. September, ist von 19 bis 22 eine "Players Night" für die Jugend. Beim Aktiventurnier gibt es am Freitag, 9. September, von 17 bis 22 Uhr ein Handwerkervesper und am Samstag, 10 September, von 19 bis 20 Uhr und von 22 bis 23 Uhr Happy Hours mit verbilligten Getränken. Am Sonntag, 11. September, bietet der TC Trillfingen außerdem von 9.30 bis 11 Uhr ein Weißwurstfrühstück an.

Weitere Informationen: Spielpläne und Ergebnisse sind im Internet auf www.tctrillfingen.de abrufbar