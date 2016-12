Haigerloch Die Herzen für Weihnachten geöffnet

Diakon Franz Haueisen trug mit seinem besinnlichen Text zur weihnachtlichen Stimmung bei.

"Über dunklen Feldern", "Friede auf Erden" und "…denn es ist Weihnachtszeit" hatte Uwe Wagner mit dem Frauenchor einstudiert. Gekonnt und präzise zelebrierten sie diese weihnachtlichen Weisen und wurden mit entsprechendem Beifall belohnt.

Mit einer Eigenkomposition begeisterte Ferdinand Raiber, wie Manuel Teufel ein Zögling von Uwe Wagner, am Klavier (E-Piano) mit "Ocean of dreams". Gemeinsam mit dem Frauenchors sangen die Kinder der Musical AG "Jingle Bells".

Mit Walter Battison Haynes‘ "Pastorale" leitete Manuel Teufel an der Orgel zum Kirchenchor Stetten über.

Dirigentin Christine Haueisen, hatte mit ihrer Liedauswahl ins Schwarze getroffen. "Mitten in der Nacht" von Klaus Heizmann, "Gott sprich zu uns" von Barbara Kolberg sowie "Mit den Hirten will ich gehen" nach einem Satz von Klaus Heizmann (Musik von August Dietrich Rische) und "Tröstet mein Volk, op. 39" nach Eduard Karl Nössler erklangen ausdrucksvoll.

Im letzten Teil des Konzertes standen der Frauenchor und der Kirchenchor gemeinsam im Altarraum. Christine Haueisen und Uwe Wagner dirigierten abwechselnd drei zur Adventszeit passende Lieder: "Maria durch den Dornwald ging", "All prise to thee" (Kanon) und "O Herr, wenn du kommst", begleitet von Manuel Teufel an der Orgel.

Zum Schluss griff noch einmal Manuel Teufel in die Orgeltasten und zelebrierte "Noel Ecossais" von Alexandre Guilmant. Der Nikolaus schaute in der Kirche vorbei und überraschte die Kinder mit kleinen Geschenken.