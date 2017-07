Haigerloch Die ganze Gemeinde feiert mit

Der Festtag begann mit einem Gottesdienst in der Alten Kirche. Pfarrer Dieter Mayer lobte in seiner Predigt die Bücherei als einen Ort der Begegnung und sprach vom Bildungsauftrag der Kirche. Er hob dabei vor allem das ehrenamtliche Engagement der Büchereimitarbeiter hervor. Clownin Malu lud die Gottesdienstbesucher am Ende der Messe persönlich zum Besuch des Bücherei-Festes ein.

Nach dem Gottesdienst formierte sich vor der Kirche ein fröhlicher Zug, der sich, angeführt von Malu, in Richtung Bücherei aufmachte. Kinder trugen ein Transparent mit den Worten "Kommt zur Bücherei, dort ist das Leihen umsonst".

Gottseidank wiesen die Kinder der Clownin den richtigen Weg, allein hätte sie die Bücherei womöglich nicht gefunden. "Du weißt ja gar nichts", musste sie sich von den Kinder sagen lassen, als sie zielstrebig aufs Feuerwehrhaus zusteuerte. Für die Hilfe bekamen die klugen Kleinen als Belohnung eine Clownnase und Luftballons. Im Garten des ehemaligen Pfarrhauses war schon alles für ein buntes Fest gerichtet. Die Jugendlichen vom Jugendhaus Pfarrkeller, das im gleichen Gebäude beheimatet ist, sorgten mit gegrillten Würsten und kühlen Getränken für die Verpflegung. Viele Owinger hatten Kuchen gespendet, außerdem wurden frische Waffeln angeboten.