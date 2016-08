Haigerloch Die erste Standortbestimmung

Was sich seit Jahren bewährt hat, wird auch diesmal fortgesetzt: Nämlich die Beteiligung von Züchtern des Kleintierzuchtvereins Ostdorfan an der Ausstellung, damit es eine ansprechende Schau gibt. Dadurch können etwa 130 Kaninchen in zehn Rassen und Farbschlägen und 120 Geflügel in 14 Rassen in den Sparten Hühner, Wassergeflügel und Tauben gezeigt werden, welche die Preisrichter zu bewerten haben.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Ostdorfer Kleintierzüchter bei dieser ersten Standortbestimmung im Zuchtjahr in der Vereinswertung hauchdünn mit einem Punkt Vorsprung vor ihren Züchterkollegen aus Owingen durchgesetzt. Man darf gespannt sein, wer beim diesjährigen Vergleich die Nase vorn hat.

Die Schau beginnt eigentlich schon einen Tag früher. Nämlich dann, wenn die Züchter am Samstag, 3. September, bis 8 Uhr ihre Tiere in die Käfige eingesetzt haben und die Preisrichter mit ihrer Arbeit beginnen können. Am Sonntag, 4. September, ist die Jungtierschau dann von 9 bis 17 Uhr für die Bevölkerung geöffnet. Die Siegerehrung erfolgt um 16 Uhr in der Eyachtalhalle.