Haigerloch Die Birnenschnäpse munden

Die Obsternte ist in diesem Jahr sehr gering ausgefallen, wie Kevin Wiest im Gespräch mit unserer Zeitungbedauerte. Noch schlechter sah es bei den Zwetschgen aus. Von dem was selbst geerntet wurde, konnten die Backfrauen nicht einmal eine Zwetschgenbeete backen. Alle im Obst- und Gartenbauverein Gruol hoffen deshalb im kommenden Jahr wieder auf eine bessere Ernte. Das Fest klang in harmonischer Runde aus.