Haigerloch Die Belebung des Ortskerns als Aufgabe der Zukunft

Ein Jahr lang hat sich der Ortschaftsrat intensiv damit beschäftigt, wie man den Ortskern qualitativ aufwerten kann. vor allem mit der Schaffung von Nahversorgungsangeboten. Denn schon allein die Schließung der Metzgerei Stifel vor einem Jahr mangels Nachfolger hat für Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder klar gezeigt, "dass was fehlt".

Insofern freute er sich im Ortschaftsrat am Montag, dass mit Vanessa Henne eine junge Floristmeisterin ein Blumengeschäft eröffnet hat. Binder: "Eine schöne Sache, dass es in Owingen ein weiteres Einzelhandelsgeschäft gibt."

Weiter gehen soll es auch mit den Krämermärkten, die bisher von Inge Dogan aus Hechingen organisiert wurden. Sie, so der Owinger Ortsvorsteher, habe zwar krankheitsbedingt damit aufgehört aber ihr Nachfolger wolle die Krämermärkte noch mit Flohmärkten erweiteren, um weitere Kundenkreise anzusprechen. Der erste Termin für den Markt in neuer Form ist am Freitag, 28. April, der zweite am Freitag, 29. September. Anträge gab es in der Ortschaftsratsitzung auch über die Einrichtung von Tempo-30-Zonen in der Römerstraße und im Wohngebiet "Brunnenrain". Dies soll in der nächsten Verkehrsschau angesprochen werden.