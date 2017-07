Haigerloch Die Baumeister der eigenen Zukunft

Eyachtalschul-Konrektorin Cornelia Zahn-Boss entbot bei der Feier in der festlich geschmückten Glückaufhalle den Schülern und Schülerinnen sowie deren Eltern und den Lehrern einen Willkommensgruß und freute sich, dass alle auf die erreichten Ergebnisse stolz sein können.

"Ihr seid frei für den Flugweg", diesen Satz gab Zahn-Boss den Entlassschüler mit auf den Weg. Welche neuen Herausforderungen dieser Weg bringen werde, wisse man aber noch nicht so ganz genau. Um ihn zu bestehen, wünschte Cornelia Zahn-Boss allen Schülern Mut und Zuversicht. Mit einem Zitat von Thomas von Aquin, einem italienischen Philosophen, beendet die Konrektorin ihre Ansprache: "Der Mensch findet die größte Freude, in dem, was er neu findet oder hinzu lernt."

Bürgermeister Heinrich Götz freute sich, dass die Schüler in den Wochen vor den Prüfungen noch einmal richtig Gas gegeben hatten. Das Lernen sei allerdings noch nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, jetzt gehe es erst richtig los, so der Bürgermeister. Jeder einzelne der Absolventen habe es aber in der eigenen Hand zu entscheiden, was er selber lernen möchte.

Man könne nicht in die Zukunft schauen, aber man könne den Grundstein für etwas Zukünftiges legen, denn so betonte Götz: "Zukunft man bauen – und ihr seid die Baumeister der Zukunft." In einer Zeit, die schier unendlich viele Möglichkeiten biete, wünschte der Bürgermeister jedem einzelnen Schüler, dass er seinen Weg finde.

Vera Lindner dankte als Elternbeiratsvorsitzende der Eyachtalschule allen, welche die Absolventen während ihrer Schulzeit beim Durchwandern vieler Höhen und Tiefen zur Seite standen. Auf Unterstützung hätten sie immer bauen können.

Bevor die Abschlusszeugnisse ausgehändigt wurden, sprachen die Klassenlehrer.

Andrea Mezger Lehrerin der Klasse 9.1 meinte, dass die Entlassschüler mit ihren Abschlüssen zwar den Pilotenschein abgelegt hätten, nun aber auf den eigenen Kurs angewiesen seien. Beate Schilling, Lehrerin der Klasse 9.2 sagte, dass nun ein langer Weg beginne. Den Schülern wünschte sie viel Glück in ihrem weiteren Leben.

Von engagierten Schülern sprach Dietmar Schneider, Klassenlehrer der Zehner, auch wenn es nicht immer einfach gewesen sei. Alle hätten aber viel Durchhaltevermögen gezeigt. Schneider war übrigens 39 Jahre an der Schule in Stetten und geht jetzt in Pension.

Es folgten danach einige Schülerbeiträge, wie "Gedanken haben Zukunft" oder "Fünf Dinge, die man nicht im Unterricht tun sollte". Schülersprecher Hakan Bozaci dankte den Lehrern für ihre Bemühungen um die Absolventen, wenn es auch im Schulweg nicht immer leicht gewesen sei. Danach eröffnete der Schülersprecher den Stehempfang mit Büffet.

Die Hauptschulabschlussprüfung (Klasse neun) haben mit Erfolg abgeschlossen:

Selina Scharkowski (Preis; Note 1,9) Fabian Holderied, Kerem Kavun, Jasmin Bozaci, Talia Günyar (alle aus Haigerloch), Marilen Schmid, Sedanur Somun (beide aus Bad Imnau), Tufan Alsahan, Steffen Schäfer (beide aus Bittelbronn), Lukas Huvar, Heiko Kohle, Antonia Hank (Belobigung; Note 2,1), Vanessa Isabel Maier, Lara Straatman, Eva Maria Ehniß, Jana Kränzler, Corinna Rau, Melinda-Larisa Sicala (alle Gruol), Mareike Dettweiler, Veronika Kurz (beide aus Hart), Lars Ehrlich, Marcel Dominic Werner, Zylfije Xhafiqi (alle aus Owingen), Florian Pallesche (Stetten), Daniel Albrecht, Nick-Lennart Haug, Thomas Stehle (alle aus Trillfingen), Kathi Pfister (Belobigung Note 2,1), Pascal Kessler (beide aus Weildorf), Larissa Fetzer (Empfingen) und Eren Somun (Rangendingen.

Die Werkrealschulprüfung haben mit Erfolg abgeschlossen:

Hakan Bozaci, Bora Dalyanci, Okan Ibis (beide ausHaigerloch), Tim Haid, Marcel Straub, Sarah Pfeffer (alle aus Bad Imnau), Marcel Klingler (Bittelbronn), Atilla Aydin (Belobigung; Note 2,2), Jürgen Serdjukov, Bilge Örs (alle aus Gruol), Julian Schmocker (Belobigung; Note 2,0) Maximilian Goldschmidt (beide aus Owingen), Ahmet Demirkesen, Kevin Gerstweiler, Julian Illi, Marvin Stehle (alle aus Trillfingen), Leon Gutri (Weildorf), Mona Jaumann (Preis; Note 1,7; Rangendingen) und Kim Saile (Sulz).