Haigerloch Die bauliche Neuordnung des alten Ortskerns im Blick

Bis zu 15 Bauplätze sind im Neubaugebiet "Hinter Gärten/Auf Bergen III" auf der Fläche "Am Bickeler" möglich. Ernsthafte Interessenten wären bereits da, informierte Heim. Und mit der Aufstellung eines Bebauungsplan "Osterstraße/Kapellenweg" sollen weitere sieben bis acht innerörtliche Bauplätze hinzukommen.

Damit die Stadt in diesem Gebiet aber die Planungshoheit in der Hand behält, wurde eine Veränderungssperre erlassen. Das Veränderungsverbot gilt zwei Jahre und ist um ein Jahr verlängerbar, wie der Ortsvorsteher erklärte. Vorteile des Konzeptes sind neben der Neuordnung des Wohnquartiers und neuem Baulandangebot, die Nutzung vorhandener Infrastruktur und die Schonung der Ressourcen im Außenbereich. Handlungsbedarf sieht Ortsvorsteher Heim auch in der Obertorstraße. Dort stelle allerdings der steile Anstieg ein Problem dar und deshalb bedürfe das Ganze aus seiner Sicht eines umfassenden Konzeptes. Auch das Gebiet "Reute" dürfe man langfristig in Sachen Baulanderschließung nicht außer Acht lassen.

Bei der Bekanntgabe der örtlichen Terminen wies Ortsvorsteher Hermann Heim auf zwei besondere Veranstaltungen hin. Die Schäferzunft Trillfingen feiert im Rahmen ihres alljährlich wiederkehrenden Jahrtags am Montag, 23. Oktober, ihren 240. Jahrtag.