Haigerloch-Owingen. Am Müselberg ist nach Angaben der Polizei zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, eine silberne Audi-Limousine durch einen mutwillig angebrachten Kratzer beschädigt worden. Der Täter, so die Polizei weiter, zog einen spitzen Gegenstand großflächig über die Beifahrerseite des im Freien stehenden PKWs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.