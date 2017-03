Haigerloch Der Treffer ist endlich gelandet

Haigerloch. Zwar fiel im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung kein einziges Mal der Name dieses Unternehmens, der "Schwarzwälder Bote" weiß aber aus anderen Quellen, dass es sich um eine Firma handelt, die bisher in einer anderen Kommune in der Region beheimatet ist. Es soll ein Betrieb sein, der komplett seinen Standort wechseln und im "Lichtäcker" völlig neu bauen will. Die Firma gehört zu einer deutschen Unternehmensgruppe.

Auch mit einem Geschäftsführer dieses Unternehmens hatte unsere Zeitung gestern telefonisch Kontakt. Dieser bat aber vorerst um Diskretion, weil zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch vertragliche Dinge zu regeln seien. Zu gegebener Zeit werde man aber Auskunft über die Pläne geben. Damit bewahrheitet sich, was Bürgermeister Heinrich Götz bereits im Januar bei der Einbringung des Hauhaltes 2017 im Gemeinderat in etwas geheimnisvollen Worten angedeutet hatte. "Es wird sich schon in Bälde zeigen, dass der eingeschlagene Weg, nicht um jeden Preis irgendwelches Gewerbe anzusiedeln, der absolut richtige war", sagte er vor Wochen.

Es ist kein Geheimnis: Es gab in bestimmten Kreisen immer wieder Unmut darüber, dass sich im brandneuen Gewerbegebiet nichts bewegt. Die Schuld dafür wurde bei der Stadtverwaltung gesehen. Sie sei zu passiv in der Vermarktung der Gewerbeflächen. Immer wieder wurde auch Kritik an die Adresse von Bürgermeister Heinrich Götz laut, dass er gar nicht wolle, dass sich kleinere Firmen aus dem Stadtgebiet im "Lichtäcker" ansiedeln. Stattdessen warte er lieber auf den "großen Wurf", der sich aber nicht abzeichne.