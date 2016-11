Haigerloch Der Titelverteidiger ist ebenfalls am Start

16 Mannschaften mit maximal je fünf Schützen (die drei Besten pro Mannschaft werden gewertet) beteiligen sich an dem Wettbewerb. Dabei wird mit Kleinkalibergewehren liegend auf eine Distanz von 50 Metern auf die Zielscheiben mit ihren im Durchmesser 15,44 Zentimeter großen Ringen geschossen. Auch die Mannschaft Fitness-Studio Bürkle ist als amtierender Pokalsieger wieder am Start.

Start für das BVK-Schießen ist am Freitag, 4. November, um 19 Uhr. An diesem Tag treten die ersten fünf Mannschaften an, gleichzeitig ist gemütliches Beisammensein im Schützenhaus.

Am Samstag, 5. November, laden die Gruoler Schützen ab 10 Uhr zum Frühschoppen mit Kesselfleischvesper ein. Ab 13 Uhr gibt es Schlachtplatte und ab 15 Uhr werden die BVK-Schießwettbewerbe fortgesetzt.