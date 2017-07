Haigerloch Der SV Gruol macht es erneut

Wesentlich schwerer hatte es der SVG im Halbfinale, wo es gegen Trillfingen ging. Beide Mannschaften lieferten sich eine spannende Partie und erspielten sich gute Torchancen; am Ende blieb es aber torlos, und so musste das Elfmeterschießen über den Finaleinzug entscheiden. Dort trafen zunächst beide Teams, ehe Daniel Dürr den Ball an den Pfosten donnerte und Marius Pfister zum 9:8-Siegtreffer für Gruol einnetzte.

Einfacher hatten es die Grün-Weißen in ihrer Vorschlussrundenpartie gegen Hart/Owingen. Youngster Gino Dago brachte den SVS schon nach fünf Minuten mit 1:0 in Front. Stetten hatte auch danach die besseren Gelegenheiten und baute kurz vor der Pause seine Führung durch einen Schuss von Tobias Seibold auf 2:0 aus. Dabei blieb es auch nach regulärer Spielzeit.

In der Vorrunde war Bezirksliga-Vizemeister seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hatte gegen Stetten (3:1) und Heiligenzimmern (2:0) nichts anbrennen lassen. Nachdem die Partie zwischen den Grün-Weißen und dem SVH 1:1 geendet hatte, erreichte Stetten nur dank eines mehr geschossenen Treffer gegenüber Heiligenzimmern das Halbfinale als Gruppenzweiter. In Gruppe zwei indes bot Hart/Owingen beim 1:1 gegen Gruol und beim 4:1-Erfolg gegen A-Ligist SG Weildorf/Bittelbronn zwei starke Vorstellungen und sicherte sich so den Gruppensieg vor dem späteren Turniersieger, der Weildorf/Bittelbronn 2:0 bezwungen hatte.

Bereits am Samstagabend kürten die AH-Kicker ihren Eyachpokalsieger. Auch hier standen sich Stetten und Gruol im Finale gegenüber; am Ende sicherten sich die Grün-Weißen mit einem 1:0-Sieg den Pott. Rang drei ging an Trillfingen, das Bittelbronn 4:2 bezwang.