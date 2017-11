Haigerloch Der Sound aus Haigerloch begeistert

Bigband spielt ein Repertoire aus 30 Titeln

Bereits um 20 Uhr füllte sich der Ballsaal. Sämtliche Tänzer trugen gemäß Dresscode schwarze Hosen und rote Hemden oder Krawatte. Tänzerinnen schmückten sich in ansprechenden Tanz- und Abendkleidern, teils im 20er- Jahre-Look, mit Feder im Haar oder Federboa über den Schultern.

Von Anbeginn an wurde zur Musik des DJs getanzt. Als dann die Bigband Connection 74 angekündigt wurde, toste frenetischer Applaus durch den Saal. Tommy Nell, seit zwei Jahren Leiter der BBC 74, eröffnete den Tanzabend mit dem Titel "Musik liegt in der Luft" und die Moderation der Titel übernahm Anne-Marie Potyka in fließendem Französisch

Tango, Rumba, Swing, Chacha-Cha und auch einige Walzer-Medleys wurden dann in drei Runden für die Tänzer, die unermüdlich über die Tanzfläche schwebten, bis spät in die Nacht gespielt: Alles in allem über 30 Titel Des Musikers größtes Lob ist der Applaus und der ließ auch nach zwei Zugaben nicht nach. Ein großartiger Abend für Tänzer und Musiker endete in den frühen Morgenstunden.

Für Sonntagnachmittag war ein weiterer Auftritt der "BBC 74" in der Kirche von Noyal angesetzt. Nahezu 200 Zuhörer fanden den Weg dorthin. Den Sonntagabend verbrachten die Musiker in den französischen Gastfamilien. Hier wurde groß gespeist, manch einer bekam Austern, Gänsestopfleber und Galette Complette serviert, und es wurde bis in die späten Stunden zusammen gesessen, gespielt und gesungen.

Alle Musiker wurden in den Familien herzlich aufgenommen und großartig umsorgt.