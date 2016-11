Haigerloch Der quakende Frosch aus dem Kurparkteich

Charmant wurden die Konzertgäste von den beiden Ansagerinnen Christine Eger und Sarah Schumayer durchs Programm geführt. Schwungvoll und mit der vollen Kraft aller Register startete der Musikverein Bad Imnau unter der Leitung seines Dirigenten Jochen Schlotter mit der "Fanfare for a New Horizon" in den Abend. Das Stück thematisierte die Entdeckung neuer Welten.

Bei der "Kilkenny Rhapsody" von Kees Vlak ging’s ab nach Irland. Wunderschöne, teilweise rasend schnelle Melodien wurden hier miteinander verknüpft. Die Ouvertüre "Dschingis Khan" handelten von den Eroberungszügen der mongolischen Reiterhorden, ihren Schluss bildete der auch musikalisch eindrucksvoll inszenierte Sturz des legendären Eroberers.

"Mary Poppins": Wer kennt nicht den Film über das Londoner Kindermädchen, der in seiner Musicalfassung jetzt auch erfolgreich in Stuttgart gespielt wird? Der Musikverein präsentierte seinem Publikum als letzten Programmpunkt vor der Pause eine Auswahl der bekanntesten Stück aus diesem Musical, für Blasmusik arrangiert von Ted Ricketts. Der zweite Teil des Konzertabends begann mit einem der bekanntesten Märsche der Musikgeschichte: Den " Regimentskindern" des tschechischen Komponisten und Kapellmeisters Julius Fucik.